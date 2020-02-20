台南市社會局繼去年在佳里區、中西區成立實物愛心銀行後，今年度運用公益彩券盈餘分配基金經費，在新營區南瀛綠都心地下室，建置第3家實物銀行實體店面，現在已經開始試營運，未來3家實物銀行服務範圍將擴及大台南地區，會讓弱勢家庭更有感，另根據社會局統計，目前以以奶粉、罐頭、調理包及衛生紙等物資較欠缺。

市長黃偉哲表示，實物銀行實體店面就像是社區的「柑仔店」，把愛心物資結合社會褔利，透過實物銀行轉送給有需要的民眾，作法則採用超商的「開架式」置物架，展示各種食品及民生物品，弱勢民眾可依個人需求挑選合適物資，也讓社會物資不至於被浪費。

社會局指出，佳里分行去年迄今服務超過900人次，中西區分行僅3個月已服務逾1500人次，各界愛心發揮效益，在新營的溪北分行委託台灣普力關懷協會承辦，社工評估符合領取愛心物資的受助者就能核給點數額度，受助者依點數兌換等值物資，同時也會安排社工及志工定期關懷訪視受助者。

目前服務時間為每周二、三、五上午9到12時及下午2到5時；每周四、六則是上午9到12時，提供白米、麵條、沙拉油、尿布、各式罐頭及乾糧等愛心物資等，若有捐贈需求者可聯繫實物愛心銀行溪北分行（06）6325535或南市社會局社會救助科（06）2995686洽詢。

(中時 )