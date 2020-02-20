收簿手集團主嫌在通訊軟體中留言嗆警：「死警察」，「我在大陸」，「拜託來抓我」。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

收簿手集團在通訊軟體群組中留言徵「收貨員」，招攬「收簿手」。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

「精彩弟」為首的收簿手集團，以代辦貸款為由，詐騙被害人將金融存摺帳戶等資料，2個月內向21人詐騙得手38本存摺，供詐騙集團作為行騙的人頭帳戶，並詐騙18人匯進總金額新台幣99萬餘元。主嫌「精彩弟」在警方偵辦時還在通訊軟體裡大嗆「死警察」、「我在大陸」、「拜託來抓我」等語，目前人仍在逃。檢方20日以違反《組織犯罪防制條例》及詐欺等罪起訴邵男等18人。

主嫌「精彩弟」在通訊軟體微信的「台中少年版」群組中留言「徵收貨員」假徵人啟事，行招攬「收簿手」之實，以每收取1件包裹報酬500元至700元不等酬勞，吸收年輕人及青少年組織「收簿手集團」，分成「收簿手」、「頂層收簿手」及「總收簿手」等3層級，透過微信私訊指揮聯絡，由邵男負責管理發薪。

收簿手集團先假冒某銀行的理財專員，在臉書散佈代辦貸款訊息，要求上鉤的被害人將銀行帳戶存摺、提款卡與密碼等資料，以「店到店」包裹寄送到便利商店，再派出「收簿手」領取包裹，得手的金融帳戶都交給電信詐騙集團行騙使用。

收簿手集團自2019年8月起的短短2個月內，詐騙21人共得手38本存摺，其中8本供給詐騙集團作為行騙人頭帳戶，詐騙集團透過「網路購物的解除分期付款」或「低價販賣IPHONE手機」等手法話術，詐騙民眾將款項匯進人頭帳戶內，有18名被害人受騙，共匯進99萬餘元。

警方以「收簿手」身分潛入，透過微信與「精彩弟」聯繫進行調查，心思縝密「精彩弟」察覺後，行徑囂張留言大罵「死警察」、「我在大陸」、「笑死」，還多次嗆警「拜託來抓我」、「拜託來」，讓偵辦員警很傻眼。

檢方提醒民眾，詐騙集團常在LINE及微信等通訊軟體，發散「輕鬆賺錢」或「全職收貨員」等假徵才訊息，誘使年輕人或青少年擔任「收簿手」，雖僅為犯罪集團領取包裹，但已涉刑案恐身陷囹圄，還要負擔被害人民事求償責任，實在得不償失。

(中時 )