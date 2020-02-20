中國大陸因新冠肺炎(NCP)疫情衝擊各大產業，蘋果(Apple Inc.)已調降第一季財測，為了解疫情對整體產業以及人才管理的衝擊，104人力銀行在2/13～2/15針對超過兩千家（2,043家）徵才企業完成網路調查，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.17%。摘要如下：

因中國大陸新冠肺炎(NCP)疫情衝擊，104人力銀行針對超過兩千家（2,043家）徵才企業完成網路調查，了解徵才動向。(104人力銀行提供／黃慧雯台北傳真)

產業衝擊 受訪企業認為疫情影響程度高

依照本次抽樣調查，若1分影響程度最低、10分影響程度最高，全體受訪企業的回覆是平均受影響程度達達到7.8分。將受影響程度8～10分定義為影響程度偏高的「重災區」，位居「重災區」的前五大產業為：倉儲運輸業、營建業、電信通訊製造業、住宿休閒旅遊業、以及石化業。影響程度相對輕微的是半導體產業。對產業的影響期間預計將持續4.4個月。換言之，要到下半年之後，產業生態才會逐漸恢復常態。

人才管理衝擊 6.7%受訪企業坦承受影響

在疫情影響下，60%受訪企業回應，今年的徵才計畫不受影響，但有37%受訪企業受到影響。以住宿休閒旅遊業（75%）、餐飲服務業（64.7%）、倉儲運輸業及大眾傳播業（56.3%）影響最大。徵才計畫受到影響的企業，反映於37%「減少招募員額」、27%「暫停部分職缺」、22%「全面暫停招募」、17%「取消或延後校園徵才」。39%受訪企業已面臨人才管理困擾。50%的企業認為，「防疫照顧假」不會增加人事成本，但有39%企業認為會增加，平均增加11%的人事成本。

104：不應悲觀看待求才求職市場

依上述調查，104人力銀行總經理黃于純分析，求職求才市場並不悲觀！主因人才佈局是企業的長期策略，這次的調查可以觀察到多數企業（60%）仍正常招募，僅少部分企業轉趨觀望，年後轉職人潮也已陸續回籠中。她建議企業，觀望疫情變化的同時，不能放掉人才布局與培訓，如果企業等到所有不確定因素消失才急著補人，企業經營和搶才速度將落後一截。她也指出，企業人資面臨人才管理的挑戰包括：防疫照顧假該如何運行、台商該不該返回外派地點、假勤怎麼算？薪水怎麼給？若企業人資有相關勞資問題，建議可使用 104職涯診所、104人資法寶等工具，幫助人資朋友順利度過混亂期。

(中時電子報)