黃牌重機擦撞油罐車 騎士命喪「窮人高速公路」 17:372020/02/20 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黃牌重機騎士疑變換車道不慎，擦撞油罐車；猛烈撞擊造成44歲騎士重傷，送醫宣告不治。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「窮人的高速公路」台61線台中清水段發生重機騎士死亡車禍。（民眾提供／王文吉台中傳真） 重機騎士擦撞油罐車，命喪「窮人高速公路」。（民眾提供／王文吉台中傳真） 「窮人的高速公路」台61線台中清水段20日下午2時許發生死亡車禍，1名黃牌重機騎士行經北上146公里處，疑變換車道不慎，從外側車道內切時擦撞油罐車。猛烈撞擊造成騎士倒地重傷，送梧棲童綜合醫院救治，仍回天乏術。肇事原因仍有待警方進一步調查。 據了解，44歲莊姓死者家住苗栗苑裡，從事水電業，意外發生當時，要從外側車道變換至內側車道，不慎擦撞內側車道的油罐車。院方指出，傷者在下午3時6分送抵醫院，頭部重大外傷，雙側肋骨骨折，雙側氣胸，腹部內出血，經搶救近40分鐘仍宣告不治。 (中時 ) #車道 #騎士 #油罐車 #外側車道 #內側 也許您會感興趣 推薦閱讀 男大鎖隨機攻擊騎士殺人未遂起訴 法院鑑定改傷害罪輕判 22:052020/02/17 社會 小黃違規左轉 機車騎士閃避不及重傷送醫 02:272020/02/18 社會 運將偽造執業登記證上路 違規左轉撞飛闖紅燈騎士 12:462020/02/18 社會 NBA》傳騎士摘教頭貝萊恩烏紗帽 助教塔夫接掌兵符 10:462020/02/19 體育 騎士嚴重摔傷 嘉雄陸橋3月2日起封閉減道整修10天 15:412020/02/19 生活 拖板車等紅燈 重機高速撞車尾騎士噴飛慘死 08:472020/02/20 社會 NBA》德拉蒙逼騎士2選1 造就貝萊因走人 10:042020/02/20 體育 彰化機車凌晨撞大貨車 騎士當場不治 16:172020/02/20 社會 社會熱門新聞 蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 - 刑案 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 屏東內埔澳門學生隔離外出 鄉長怒率村民尋人 - 社會 屏大師生不倫戀差34歲惹議 校方將開教評會處分 - 社會 新竹縣消保會恐涉弊 突遭廉政署搜索 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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