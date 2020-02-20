「窮人的高速公路」台61線台中清水段發生重機騎士死亡車禍。（民眾提供／王文吉台中傳真）

重機騎士擦撞油罐車，命喪「窮人高速公路」。（民眾提供／王文吉台中傳真）

「窮人的高速公路」台61線台中清水段20日下午2時許發生死亡車禍，1名黃牌重機騎士行經北上146公里處，疑變換車道不慎，從外側車道內切時擦撞油罐車。猛烈撞擊造成騎士倒地重傷，送梧棲童綜合醫院救治，仍回天乏術。肇事原因仍有待警方進一步調查。

據了解，44歲莊姓死者家住苗栗苑裡，從事水電業，意外發生當時，要從外側車道變換至內側車道，不慎擦撞內側車道的油罐車。院方指出，傷者在下午3時6分送抵醫院，頭部重大外傷，雙側肋骨骨折，雙側氣胸，腹部內出血，經搶救近40分鐘仍宣告不治。

(中時 )