受到新冠肺炎疫情影響，大陸房地產業者最近日子非常不好過。據人民法院公告網顯示，2020年以來，大陸已有81家房地產相關企業破產清算，而一些高負債的中小型房地產業者則是一面忙著「線上復工」，以優惠吸客；同時，積極謀求融資機會。專業人士表示，不動產交易最終還是在線下，現在的線上促銷，或許能在疫情結束後，抓住更多市場機會。

現在，房地產業者最大的危機來自現金流的壓力，據克而瑞研究中心（下稱克而瑞）數據顯示，2020年是房地產企業債券到期高峰，95家房企年內到期債券達到5千億元（人民幣，下同）以上，比2019年上漲45％，房地產業者面臨的融資及償債壓力較大。

克而瑞企業研究總監房玲表示，短期來看，疫情將持續對房企融資造成影響，預計2月的房企融資還會再打折，或會影響未來房企到期債券的償還。據統計，3月房企到期債券總量達330億元以上。

另外，從利息看，克而瑞根據2019年上半年70家房企的平均融資成本和有息負債總額估算，70家房企月利息支出超過350億元。

房玲指出，高額利息加上人力成本等各項支出，對於一些高負債、資金流緊張、融資渠道不通暢的中小房企來說相當致命；融資受阻、銷售停滯、開工延遲等多種因素可能使房企面臨債務違約。

為了在疫情期間能多少爭取賣房機會，不少房企業者啟動線上賣房，因應危局；不過，線上銷售是否真能為房企帶來實質效益，專業人士抱持開放看法。

中國指數研究院（下稱中指院）認為，房屋交易最終還是在線下，線上促銷更多是吸引客戶，疫情結束後，才能立即抓住需求釋放的機會；不過，線上銷售模式確實可能引發房地產企業的變革，中小房企不能等待市場轉暖，主動出擊才能從中取勝。

中指院建議，房企可透過合作開發、出讓項目或土地、降價促銷等形式保障現金流穩定；另外，政府應適當鼓勵金融機構以加大貸款投放額度和力度、推出疫情專項貸款、加快貸款審批進度等方式，幫助房企解決資金流動性問題，保障城市開發建設順利進行。

(旺報 )