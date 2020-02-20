高端疫苗總經理陳燦堅（左）向蔡英文總統（右二），介紹公司設備。（高端疫苗提供／莊旻靜新竹傳真）

高端疫苗總經理陳燦堅向蔡英文總統簡報新冠肺炎病毒疫苗。（莊旻靜攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，蔡英文總統20日下午前往高端疫苗生物製劑股份有限公司視察，了解新冠肺炎疫苗狀況，由總經理陳燦堅簡報，高端已採購新冠肺炎候選疫苗，將立即進入實驗，同步也做檢測試劑開發。蔡英文則指出，國產疫苗相對鄰近國家不足，也感謝高端投入，樂見有進軍全球市場的實力。

蔡英文表示，經過政府生醫方案推動，新竹生醫園區整合台大醫院、工研院、生醫產業，成為重鎮，也看見生醫產業不斷成長，她認為，國產疫苗相對鄰近國家不足，需要強化，也感謝高端投入，與包含國光生技等廠商積極投入防疫產品的開發。

蔡英文也指出，希望疫苗開發過程順利，政府也會全力協助，期望高端疫苗與美國國家衛生研究院合作開發的新型冠狀病毒疫苗能早日開花結果，證實台灣團隊有近軍全球疫苗市場的實力。

陳燦堅指出，2月16日高端已與美國國衛院簽署新型冠狀病毒疫苗合約，疫苗開發期程預計3月進入實驗動物血清中和試驗、實驗動物毒理試驗，下半年疫情若仍未控制、有緊急使用需求，則可完成臨床1、2期計畫後進入量產，若無緊急使用需求，則可做為常規疫苗開發。

陳燦堅也表示，高端疫苗的產線與實驗室均符合PIC／S GMP規範，若政府有需求，高端也願意配合徵用。

(中時 )