光華高工老師透過線上教學方式，幫助學生互動上課並回答問題。(林欣儀攝)

光華高工老師將平時備課錄製的教學影片放至雲端，幫助學生在家學習，並採同步線上互動方式協助解答。(林欣儀攝)

受新冠肺炎疫情影響，高中職以下學校延後2周開學，台中市光華高工為幫助學生學習不中斷，以規畫加深、加廣課程，透過線上雲端互動教學的方式授課，成效大受肯定。台中市教育局期許將此經驗推廣他校，以因應未來疫情若嚴峻時的停課學習問題。

透過電腦、視訊等設備，光華高工教師與班上學生互動教學，學生們可在線上觀看教學影片、並針對疑惑提問及獲得老師現場解答，課程結束前還能複習與進行課後測驗，成效獲得家長認同。有老師開玩笑說，若上課時間到了但學生沒上線，還會打電話催學生來上課。

校長賈德琪表示，學校推動數位學習多年，累積了豐富的課程與資源，這次因應疫情而取消輔導課、延後開學，老師憂心學生損失學習機會，決定採取雲端學習，這2周的周一至周四上午開設國、英、數課程，下午則以專業科目教學為主，幫助高三生複習、高一及高二學生則加強檢定與術科練習，周五則規畫作業時間。

這樣的線上學習模式獲得家長肯定，教育局高教科長湯惠玲20日到校參觀、相當讚許，她指出，目前雲端教學多是採老師錄影、學生上網看的方式進行，這種以班級為單位的線上互動教學方式在台中市是首創，很值得其他學校學習，也能做為未來疫情若升溫導致停課後的學習方式。

(中時 )