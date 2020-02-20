環保署實施限塑政策，現行公部門、百貨公司及購物中心等，內用不得提供塑膠類等免洗餐具，但現況下新冠肺炎疫情延燒，有民眾認為應暫時改為一次性使用餐具，減少傳染原可有效防疫，中壢SOGO百貨、大江購物中心皆表示，已加強餐廳、美食街環境及餐具消度，目前仍維持限塑政策。

因應新冠肺炎疫情，不少餐廳在消費者入座前，需量額溫並進行手部消毒，也有部分業者將原本使用的餐具改用一次性免洗餐具。中壢大江購物中心表示，雖然環保署公告，若發生區域性缺水或傳染病等狀況，能夠暫時申請提供免洗餐具，目前館內仍維持限塑，所有餐廳及美食街業者，原本就要求餐具器皿清洗完畢後，需高溫烘乾消毒，近期加強開店前環境消毒，第一線員工佩戴口罩、勤洗手，各樓層定點設置75％酒精乾洗手、額溫槍等設備供消費者使用。

中壢SOGO也說維持限塑政策，未因疫情提供一次性餐具，但每日加強餐廳、美食街環境消毒，期盼消費者勿太驚慌。聯新國際醫院資深副院長暨感染管制中心主任許詩典表示，由於國內目前並未爆發社區感染，也就是一般生活周遭所接觸到的物品基本上是安全的，不必過度恐慌，一般營業場所或餐廳，只要做好環境清潔消毒，對於廣泛的感染防治都是有幫助。

他認為，現階段餐飲業如果都改用免洗餐具，反而應先考量垃圾處理與環保問題，因此不必急著改用免洗餐具，建議可以先做好餐具清潔及環境消毒。

(中時 )