彰化縣史上最龐大的市容改造「彰化市人本城區環頸整合」計畫，20日揮金鏟正式啟動。（吳敏菁攝）

彰化縣史上最龐大的市容改造「彰化市人本城區環頸整合」計畫，20日揮金鏟正式啟動。（吳敏菁攝）

彰化縣史上最龐大的市容改造「彰化市人本城區環頸整合」計畫，20日揮金鏟正式啟動，圖為旭光路植栽藍圖。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣史上最龐大的市容改造「彰化市人本城區環頸整合」計畫。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府歷經整年的規劃，彰化縣史上最龐大的市容改造「彰化市人本城區環境整合」計畫，20日揮金鏟正式啟動，中央補助2.7億元，縣府配合款5000萬元，以彰化市歷史古城為示範區，包含彰化火車站為主的「彰鐵文化路廊」、成功公園的「綠色休閒廊道」，彰中、彰商的「樂活通學步道」，總長度約6公里，翻轉人行道被占用

，改善騎樓高低落差，串聯人文景點，提供更好生活空間，也挹注觀光新能量。

建設處長林漢斌簡報，這次計畫將市區既有文化觀光、人文地景、歷史古蹟、小吃美食及學區通學等環境資源加以整合，串聯大眾運輸，生活節點，如學校、機關、醫院、等，藉由人行徒步空間改善、植栽景觀綠美化、公共設施減量整併、纜線收納下地等，建置友善行人生活路網。

王惠美表示，彰化建縣300年，很多騎樓、人行道，高高低低，造成殘障朋友或長者通行不便，透過改造提供更舒適通行空間，讓鄉親悠閒漫步，縣府也在做相關的獎勵，建築線後退，加上整平，市民通行就能更方便。

內政部營建署副署長吳宏碩指出，這是中央政府前瞻基礎建設計畫項下城鄉建設，騎樓、人行道遭占用，造成行人與車爭道，不是進步國家應有現象，這次計畫，將電纜、電信等管線地下化，對於工程單位而言有相當多的挑戰，有賴各單位配合。

彰化市長林世賢表示，公所願站第一線每家每戶索取同意書，第一階段收到7成以上同意書，未來施工將面臨黑暗期，會持續和鄉親溝通，讓人行景觀步道脫胎換骨，未來民族路、永樂街也會繼續申請，希望彰化縣鄉親共同支持工程。

這次改善路段，包括三民路、光復路、南郭路一段、中興路、旭光路及旭光西路等

，改善人行道共4200公尺；介壽北路、光復路及南郭路等，新增人行道共1240公尺；和平路、中華路及民族路，騎樓順平改善共1085公尺；旭光路及旭光西路，寬頻管道建置共1125公尺；光復路、南郭路一段、中興路旭光路及旭光西路等，植栽綠美化改善共3725公尺。

(中時 )