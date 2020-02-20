期交所董事會決議 暫由黃炳鈞執行董事長職務 17:392020/02/20 工商 李娟萍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣期貨交易所20日舉行董事會，董事會決議由期交所總經理黃炳鈞暫時執行董事長職務，相關議案將報主管機關核備。 期交所原任董事長許虞哲於15日因病辭世，期交所20日舉行董事會，依公司法規定，由董事互推一人，暫時執行董事長職務。會中經半數以上董事出席及出席董事過半數決議，通過由黃炳鈞暫時執行董事長職務，此案將報請主管機關核備。 據了解，許虞哲公祭儀式將於3月4日在台北第一殯儀館舉行。 (工商 ) #執行董事 #職務 #期交所 #暫時 #董事會 也許您會感興趣 推薦閱讀 期交所董事長許虞哲病逝 04:092020/02/16 財經要聞 文曄擬增資反攻 稀釋大聯大股權 14:532020/02/17 財經 專家傳真－企業如何訂定應對計畫 對抗大規模流行病的挑戰 04:102020/02/18 產業特刊 暫時躲過新冠疫情暴風圈 晶睿2月營收有望勝過元月 16:432020/02/18 財經 證交所董事會 通過多項人事案 17:162020/02/18 財經 鉅明去年每股賺3.30元 每股配息2元 17:442020/02/18 財經 證交所董事會 通過多項人事案 04:102020/02/19 證券．權證 8成8上班族年後想轉職 元大人壽提醒應重檢保單 04:102020/02/19 產業特刊 《生醫股》執董涉證交法交保候傳，基亞臉綠 10:342020/02/20 財經 《期貨》期交所調整櫃買期貨契約等保證金 17:052020/02/20 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 義联集團旗下萬豪酒店、御宿旅館集團九如館開幕均延後 - 財經 - 工商 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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