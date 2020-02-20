臺灣期貨交易所20日舉行董事會，董事會決議由期交所總經理黃炳鈞暫時執行董事長職務，相關議案將報主管機關核備。

期交所原任董事長許虞哲於15日因病辭世，期交所20日舉行董事會，依公司法規定，由董事互推一人，暫時執行董事長職務。會中經半數以上董事出席及出席董事過半數決議，通過由黃炳鈞暫時執行董事長職務，此案將報請主管機關核備。

據了解，許虞哲公祭儀式將於3月4日在台北第一殯儀館舉行。

(工商 )