在YouTube頻道累積破億點擊、擁有驚人聲量的蔡佩軒（Ariel），正式跨入歌壇加盟索尼音樂，為符合她從網路發跡的特質，公司特別安排「線上加盟」大考驗，包括自彈自唱師姊A-Lin和師兄周興哲、J.Sheon的代表作，讓網友直呼「太強」，不過在模仿蔡依林拍照姿勢上卡關，直呼要當「怪美的」女孩很難啊。

水瓶座的蔡佩軒從小隨家人移居加拿大溫哥華，在加拿大就讀大學期間，雖課業壓力大，她仍努力練唱，堅持每週在社群及影音平台上直播、持續錄製音樂影片3次，為了和粉絲互動，常常早上5、6點起床開直播，克服時差問題。畢業後決定返台衝刺演藝事業，半年內接到近百場活動、校園演唱，更獲百萬鋼琴品牌「Roland」青睞，擔任品牌年度代言人，向來理性思考的她笑說「做音樂、做歌手，成為藝人是人生至今最浪漫的決定」。

蔡佩軒首波單曲〈CHEERIO〉昨於Hit FM電台首播，並在昨晚8點在索尼音樂展開線上加盟直播記者會，由知名網紅那那大師主持，考驗蔡佩軒實力，除了自彈自唱A-Lin的〈有一種悲傷〉、周興哲的〈怎麼了〉外，更成功挑戰J.Sheon的〈別問很可怕〉，漂亮的轉音讓網友大讚太好聽。

此外為考驗她的應變能力，包括模仿師姊戴愛玲舉重深蹲的腳步，順利完成「甜美蹲」、「壞女人蹲」及「CHEERIO蹲」；另外她也在2秒內，在一桶「周湯豪螢光色」的網球中找出沒有印字樣的網球；在最後一關被要求擺出蔡依林「怪美的」Pose，蔡佩軒不論怎麼擺，手指位置和眼神都卡卡，雖網友給滿分，但自我要求嚴格的她，只給自己50分，直說：「要像師姐由內而外都美，我要再努力！」

台灣索尼音樂娛樂總經理符國文也透過直播歡迎蔡佩軒加入索尼大家庭，因為蔡佩軒的英文名字Ariel和小美人魚同名，所以特別送上人魚公主的皇冠，保證傾全力打造蔡佩軒。蔡佩軒全新單曲〈CHEERIO〉單曲和MV將於2月25日全面上架。

(中時 )