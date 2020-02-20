明道大學學生宿舍為每人獨立衛浴寢室的套房。（明道大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

依中央流行疫情指揮中心規定，自中港澳等地入境返台的民眾需進行居家檢疫14天，一出現呼吸道症狀就必須採檢。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情延燒，返回中部的浙江台商在白牌車上一路咳嗽導致司機一家有5口全中標，中部有8例集中在同一縣市轄內傳播，疫情嚴峻，彰化縣內四所大學同步在3月2日開學，配合衛生局要求，今天將須居家檢疫的133名學生全數安排住校，集中管理。

明道大學祕書長詹國華指出，學校中港澳學生98人，逾半數未回鄉過年，目前2月7日後入境、仍需居家檢疫的港澳生共25人，有10人返台後就住校、15人在外租屋，17日接到衛生局通知後，立即聯繫，除1人在高雄親友家居家檢疫外，經衛生局同意不再移動，其餘經勸說檢疫重要性，多數都在昨日返校，最後2名學生今日已返校。

詹國華說，因應疫情，校方已在2月3日啟動境外學生關懷機制，提供居家檢疫學生1人1間獨立衛浴寢室、提供送餐、代買生活備品及每日量測體溫等服務，多數人下周陸續期滿解禁，最後1名學生將在3月1日期滿，皆可自由返回租屋處，剛好如期趕上3月2日開學。

彰化師範大學公關中心主任蕭輔力表示，學校有158名陸港澳學生，有9人留在台灣、4人休學，返鄉過年的145人中有79人因封閉式管理無法來台，其餘66人中尚未完成14天居家檢疫者有59人，有7人在外縣市，21人抵台後直接住校至今，31人陸續返校，6人因租屋處較遠，由校方派校車接回。

大葉大學指出，在外租屋55名居家檢疫學生，以中型巴士、每5人為一小組進行接駁，今天傍晚前會陸續完成；中州科技大學國際交流中心表示，本學期並無陸生及澳門學生，僅有一名本月自其他學校轉學的港生，但暑假至今並未回香港。建國科大表示，有2名需居家檢疫的學生，經聯繫已返校住宿。

(中時 )