台積電(2330)與意法半導體合作，將加速市場採用氮化鎵產品，借助意法半導體在汽車市場的經驗與台積公司在專業積體電路製造服務的領先地位，將可取得更佳節能效益，運用於工業與汽車等相關產品。

客戶遍及電子應用領域的意法半導體與台積公司宣布攜手合作加速氮化鎵(Gallium Nitride, GaN)製程技術的開發，並將分離式與整合式氮化鎵元件導入市場。透過此合作，意法半導體將採用台積公司領先的氮化鎵製程技術來生產其創新與策略性的氮化鎵產品。

台積公司業務開發副總經理張曉強表示，期待和意法半導體合作把氮化鎵功率電子的應用帶進工業與汽車功率轉換。台積公司領先的氮化鎵製造專業結合意法半導體的產品設計與汽車級驗證能力，將大幅提升節能效益，支援工業及汽車功率轉換之應用，讓它們更環保，並且協助加速汽車電氣化。

意法半導體汽車產品和分立器件部總裁Marco Monti表示，做為要求極高的汽車及工業市場中寬能隙半導體技術及功率半導體的領導者，意法半導體在氮化鎵製程技術的加速開發與交付看到了龐大的商機，將功率氮化鎵及氮化鎵積體電路產品導入市場。

意法半導體預計今年稍晚將提供功率氮化鎵分離式元件的首批樣品給其主要客戶，並於之後數個月內提供氮化鎵積體電路產品。

氮化鎵是一種寬能隙半導體材料，相較於傳統的矽基半導體，氮化鎵能夠提供顯著的優勢來支援功率應用，這些優勢包括在更高功率獲取更大的節能效益；氮化鎵技術也容許更多精簡元件的設計以支援更小的尺寸外觀。此外，相較於矽基元件，氮化鎵元件切換速度增快達10倍，同時可以在更高的最高溫度下運作，這些材料本質特性讓氮化鎵廣泛適用於具備100伏與650伏兩種電壓範疇之持續成長的汽車、工業、電信、以及特定消費性電子應用產品。

具體而言，相較於矽技術，功率氮化鎵及氮化鎵積體電路產品，在相同製程上具備更優異的效益，能夠協助意法半導體提供中功率與高功率應用所需的解決方案，包括應用於油電混合車的轉換器與充電器。功率氮化鎵及氮化鎵積體電路技術將協助消費型與商用型汽車朝向電氣化的大趨勢加速前進。

(時報資訊)