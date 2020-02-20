新冠肺炎疫情持續延燒，全香港的學校自2月初開始停課，香港教育局20日宣布，將會提供中小學、幼稚園以及其學生額外津貼，以協助減輕學校和家長在防疫、停課時間的負擔，目前第一批學生津貼將發放港幣3,500元（約新台幣13,000元），之後還會陸續發出。

香港教育局長楊潤雄表示，為了防止新型冠狀病毒在校園之中傳播，以及保障學生們的健康安全，全香港的學校從2月初開始暫時停課，而學生在學校的支援下，皆留在家中學習，做到「停課不停學」，但在這段期間，不少家長仍支付子女的學費或是添購學習設備等。

為了減輕家長的負擔，香港政府將成立「防疫抗疫基金」，預計撥出約9億港幣（約35億元新台幣），把本學年每名學生津貼增加1,000港幣（約3,930元新台幣），由2,500元提高至3,500元，惠及約90萬名家長，且無須另行提交申請，政府也會依據先前訂定的時間表，優先處理學生津貼的申請。

楊潤雄指出，預計可在「防疫抗疫基金」成立後的一星期內，就開始發放第一批3,500元的學生津貼，其後批次則會陸續發放。另外，香港教育局宣告，除了調撥現有資源，為全港學生提供津貼外，也會幫助學校提升防疫物資並且清潔校園。

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(中時電子報)