鈊象(3293)舉行法人說明會，該公司2019年在行動遊戲催動下，2019年全年營收52.9億元，年增73％，每股稅前盈餘為33.49元，創下歷史新高。今年1月突破6億元再創單月新高，對於今年表現，董事長李柯柱表示「樂觀看待」。

李柯柱指出，去年鈊象是大豐收的一年，主要營收貢獻手遊去年占比81％、街機占比19％，手遊以五大APP《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》比重最高，也因為手遊比重提高，帶動毛利率從88％成長到93％。

鈊象今年元月營收突破6億元，達6.16億元再創高，手遊占營收比重衝上93％，毛利率96％，但因春節期間廣告費用大幅提升，每股稅前盈餘4.06元未達預期目標，2月恢復正常會回到預期水準。

李柯柱指出，五大手遊是鈊象未來發展方向，全球市占率仍低，還有很大發展空間，會持續把市場開發出來，今年營運依舊樂觀可期。

而新冠病毒疫情讓民眾減少外出機會，鈊象手遊玩家春節過後的上線人數仍比往年同期增加，像是《明星三缺一》延續去年7月不斷成長，去年每日活躍人數為50萬，今年達到60萬；《金猴爺》每日活躍用戶27萬，付費率逾3％，目前仍在成長，整體疫情讓宅經濟持續發酵，但如果長期下來是否衝擊整體經濟影響到遊戲收入則還要觀察。

(時報資訊)