金管會主委顧立雄今（20）日親自主持例行記者會，針對南山人壽懲處事件，顧立雄表示，此事不符公司治理原則，需抑制因大股東情緒而傷害公司治理。後續關注南山如何改善，董事長及副董事長扮演角色、總經理專業拿捏，以及董事會如何良善運作、發揮應有職能。

南山人壽因連2年業績排名掉至業界第3名，大股東尹衍樑15日親令發出內部懲處公告，各記副董事長尹崇堯及總經理許妙靜1大過，引發南山內部震撼。保險局認為懲處未依內部獎懲程序辦理、未經董事會決議通過，違反公司治理原則，南山對此已撤除懲處公告。

顧立雄今日面對媒體提問時回應，認為南山此事件不符合公司治理原則，保險局已經表達立場，並請公司寫報告說明。他認為，此事反應的是大股東個性，但就主管機關立場，必須抑制大股東因一時情緒而對公司治理造成傷害，並關注如何改善以獲取保戶信賴。

顧立雄表示，此事是因小事引起，與去年因「境界」之亂遭懲處的杜英宗狀況不同。金管會關注重點不在於「寫悔過書」，而是董事長和副董事長的扮演角色、總經理的專業拿捏，董事會如何良善運作、發揮應有職能，強調專業經理人要把持住專業、懂得說「不」。

(時報資訊)