4月在台舉行的6搶1資格賽的參賽隊伍包含中國大陸隊，稍早體育署長高俊雄指出，因為新冠肺炎疫情升溫，願意配合中央防疫指揮中心的政策，禁止大陸人來台參賽。隨後中華棒協發聲明表示，將會遵守台灣目前政策，6搶1賽事將禁止大陸隊入境，並轉達給世界棒壘球總會與大陸棒協。

台灣配合政府政策，即使大陸隊積極想來台參加6搶1賽事，也願意提早來台隔離，不過體育署以全面防疫為優先，中華棒協接獲體育署公文後發表聲明表示，「因國內、外疫情持續升溫，目前皆遵造政策規定，包含禁止大陸人士來台，因此大陸隊暫時無法來台參賽，本會接獲公文後，也隨即轉達給世界棒壘球總會與大陸棒協。」

中華棒協目前將請示世界棒壘球總會（WBSC），可能會延期舉行或是改由其他國家舉辦，不過無論哪種選擇，中華隊勢必會受到影響。若延期舉行，那中職賽程將要重新安排；若改國家舉辦，中華隊則失去地主優勢，想要打進奧運充滿更多變數。

(中時 )