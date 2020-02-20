新竹SOGO即日起至3月1日推出「SOGO日本展」，計有37家日本超人氣品牌連袂參展。（新竹SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

農曆年後想飛去日本品嘗美食、體驗東洋工藝，但又怕新冠肺炎肆虐只好作罷？來趟新竹SOGO吧！新竹SOGO即日起至3月1日推出「SOGO日本展」，計有37家日本超人氣品牌連袂參展，日本最受歡迎的特產將1次呈現在你眼前，不用出國，就彷彿置身在日本。

新竹SOGO百貨店長陳秋芬表示，此次日本展中有首度來到新竹參展的長崎「木村蒲鉾天婦羅」、橫濱的「豚珍館拉麵」、有各式水果乾的「春之木」。另外，本舖位於京都的「吉田治市商店」及「川越日式小舖」更是帶來各式工藝品。

除了備受矚目的初登場商品之外，歷年廣受饕客好評的各式道地小吃，也重返新竹讓民眾回味，包括來自東京的「厚燒玉子」、「萬福堂」、「博多內川」、「浪花永吉堂」、「中山食品」、「青森海鮮食堂」、神奈川「鯛笑堂」，通通在新竹SOGO滿足你的日本癮。

而除了美食，還有多位日本工藝職人聯合參展，包括「工藤工藝舍」的工藤昌之師傅、愛媛的「天成真珠」，以及「MASSY」旗下的「KURUN」滾輪牙刷和「HartWELL」的今治毛巾等。

此外，配合日本展盛大開展，日本知名速食品牌摩斯漢堡也在新竹SOGO旁衛福大樓1樓盛大開幕了，2月28日連假首日還有「工藤工藝舍」的工藤昌之師傅帶來現場木雕實演，喜愛日本美食與文化的朋友不可錯過。

(中時 )