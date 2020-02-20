近日，傳出「新冠肺炎疫情已危及中國運動員奧運備戰，很可能導致部分運動員和隊伍失去參加東京奧運會的機會」，對此，大陸國家體育總局相關部門負責人給予正面回應，表示疫情發生後，大陸國家體育總局第一時間研究制定防控方案，迅速採取有力應對舉措，並無影響到選手準備。

疫情爆發時，大陸體育總局方面實行國家隊全封閉管理，各項目國家隊運動員、領隊、教練員、興奮劑檢測人員及廚師、清潔人員等均實行封閉管理，禁止一切非必要的訓練場地轉移，並強化運動員公寓、訓練場館、餐廳等區域防控，嚴防疫情輸入。

同時，透過提前出國訓練、延長國(境)外訓練時間等方式，保證東京奧運會備戰重點人員訓練參賽不受影響，現已啟動建立國家隊海外訓練營和臨時轉訓基地，目前，乒乓球、羽毛球、體操、拳擊、女足等多支隊伍正在國外訓練，將從訓練地直接赴相關國家參加奧運資格賽等重要賽事。

另外，大陸體育總局還加強與國際體育組織、賽事舉辦國政府及體育組織溝通，及時通報疫情防控形勢和進展，介紹參賽隊伍疫情防控措施和成效，主動開展行前醫學檢查並做好出入國(境)防護。在相關國際、國家體育組織、中國駐外使領館的支持幫助下，各支隊伍在按計劃順利轉訓、參賽。

(旺報 )