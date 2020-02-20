沙鹿區向上路段區間測速示意圖。（台中市政府警察局提供／陳世宗台中傳真）

台中市108年全般及A1＋A2類交通事故件數較107年下降，副市長陳子敬20日出席道安會報表示，市府除將持續針對機車、高齡族群及酒駕等高風險事故類型，加強各項防制作為外；透過精進科技執法、事故大數據分析，編組交通事故診療團及多元化交通宣導等措施，營造安全、友善的道路環境。

市府20日召開道安會報，由警察局專案報告「108年台中市交通事故分析與交通安全策進作為」。交通警察大隊大隊長林沐弘表示，統計台中市108年交通事故傷亡人數，機車騎士近8成；其中，又以18至24歲年輕族群最多。市府自去年起與台中區監理所合作，實施大型車進入大學校園的實地體驗；讓學生實地體會大型車輛視野死角及內輪差範圍，藉此提升學生交通安全意識。

警察局為保障高齡者行的安全，今年除持續針對闖紅燈、超速、蛇行與惡意逼車等易肇事重大交通違規及併排停車、公車站違規停車等重大違規停車列為重點項目嚴正執法外，同時強化行人路權違規執法工作。

酒駕部分，警察局每月也規畫「同步執法，同日不同時段」等專案勤務，遏止投機民眾違規酒駕行為，並前往售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等觀念，從源頭斷絕酒駕。

警方表示，隨著電動自行車的普及，外籍移工使用人口增加，交通肇事件數呈現逐年提升，市府也特別針對相關交通違規態樣與事故類型，拍攝菲、越、印、泰等4國語言的情境短劇，向外籍移工宣導交通安全觀念。

台中市警局為維持行車安全與秩序，去年規畫沙鹿區向上路6段、台61線西濱快速道路等3個路段，建置區間測速執法設備，並於今年1月15日開始執法，經觀察啟用迄今區間測速路段的超速情形已有改善，今年將擴充烏日高鐵站違停取締及五權、三民、崇德、錦南五岔路口科技執法設備，透過24小時不間斷的違規偵測，減少交通事故發生。

(中時 )