隨著新冠肺炎疫情持續攀升，加上下周即將開學，消費者更關注防疫準備，Global Mall新左營車站不僅全面提升防疫措施，打造安心商場，更祭出三大超值回饋，擴大推出外帶優惠，凡指定餐點可享折扣，及響應政府禁用免洗餐具將自3月1日上路。

這項措施，包括自備環保杯還可享優惠，並推百元防疫商品精選，從抗菌洗手乳、抗病毒濕巾、飲用酵素，至從環境清潔到自身健康全面提升，此外更祭出三大會員回饋，「點數大放送」、「點數放大抵」及「天天刷GMpay點數4倍送」，讓消費者省荷包，同時還能做足防疫準備。

Global Mall表示，因應通勤、家庭客需求，尤其近期便當銷量增長，Global Mall新左營車站擴大推「外帶快饗購」，不僅精選10款特色便當，更推外帶餐點享折扣、超值加價購，讓消費者方便快速帶著走。

Global Mall新左營車站精選10款便當，包含泰式、韓式、客家、養生等多元口味，便利消費者一次滿足，其中以木思most全新健康廚房「滷雞腿便當」、「養身蔬食便當」最為熱銷，其次像是海裕屋「蒲燒鯛魚便當」、「鹽烤鯖魚便當」，適合喜歡清爽的消費者，還有米泰香的「泰式打拋豬蓋飯」微辣的泰式風味，香氣十足，也廣受歡迎，便當均一價99元；除了便當，外帶餐點也推出優惠，像是韓石食堂「泡菜燒肉石鍋拌飯附湯」，外帶享9折，原價218元，優惠價196元，摩斯漢堡外帶套餐享指定小點心加價購優惠，滿足消費者的不同需求，

此外愛護地球，減少使用一次性餐具已成為趨勢，高雄市將於3月1日實施內用禁用免洗餐具，Global Mall新左營車站不僅早於去年12月即開始推行，為鼓勵消費者一起做環保，更推多款自備環保杯享優惠，像是星巴克折抵10元、21風味館折抵3元、鮮茶道及樺達奶茶折抵2元、全家便利商店限品項折抵3元；頂呱呱、肯德基、摩斯漢堡，自備環保杯可獲得1點，集滿點數贈指定飲料1杯，愛護地球也能享優惠。

且為因應開學季，除了戴口罩，勤洗手也是最佳防疫措施之一，像是DAISO大創百貨「HERB草本洗手乳」推薦價49元、康是美「沙威隆抗菌洗手慕斯-清新薄荷」推薦價129元，用餐前、外出回家，都需徹底清潔，或者也可選擇康是美「立得清抗菌病毒濕巾10抽」即日起至3/10，原價39元，第2件5折，隨時一抽，清潔雙手，方便又抗菌；如何保存口罩，DAISO大創百貨推「口罩盒」，收納簡單，推薦價49元，而強化外在清潔的同時，也要提升自我免疫力，高仰三「黃梅露」，可以促進代謝，增加抵抗力，推薦價95元。

準備防疫，還能省荷包，即日起至3/11 Global Mall新左營車站推三大會員回饋，不僅「點數放大抵」100點現抵30元，單筆折抵上限50％；「點數大放送」APP會員只要扣點數1點，每天都可參加輪盤遊戲，最高可獲1萬點（相當於3,000元價值）；還有「天天刷GMpay點數4倍送」，周一至周五至餐飲美食消費即可享、周六至周日則是服飾配件，以及每逢周二綁定Global Mal聯名卡刷GMpay全館消費可享點數回饋加贈四倍，買越多越划算。

此外，針對疫情，Global Mall新左營車站不斷升級防護，從館內商場空間到服務設施及活動，以「全面消毒、全員戴口罩、全力打造安心商場」推八大防疫措施，不僅進行全館消毒，各出入口備有酒精消毒液，針對公共區域，像是手扶梯、電梯按鈕每兩小時酒精消毒；餐廳用餐區強化消毒措施；親子樂園每日全面消毒，進場前量體溫、戴口罩、手部酒精消毒；娃娃車租借使用，租借歸還後及下次使用前，全車酒精消毒；參與館內活動主動進行手部酒精消毒。

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