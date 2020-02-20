20日下午，第八批江蘇援武漢醫療隊178名隊員，在大陸江蘇省鹽城南洋國際機場集合，登機飛往武漢，支援武漢新冠肺炎醫療救治工作，截至目前，江蘇省已累計派出2683名醫務工作者支援武漢。

2月18日，大陸國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組下發通知，要求江蘇等省組派重症醫療隊，援助湖北應對新冠肺炎疫情，接到通知後，江蘇省衛生健康委緊急部署醫療隊組建工作，鹽城市衛生健康委、相關醫療機構積極響應。

據了解，第八批江蘇援武漢醫療隊隊員從鹽城市10家二級及以上醫院抽調組成，其中醫生52人，護士122人，技師1人，行政3人。

江蘇省射陽縣人民醫院腫瘤內科副主任醫師胡明朝說，他是湖北孝感人，在射陽安家已10多年，疫情發生後，他一直在關注著家鄉疫情變化，能夠支援家鄉，感到很榮幸，家人也非常支持，相信肯定能圓滿完成任務，順利歸來。

(旺報 )