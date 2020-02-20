環保署今(20)日進行台灣化學纖維公司提出的「六輕四期擴建計畫環說書變更內容對照表（合成酚廠）」第5次專案小組審查會議，開發單位已提供上次環委要求承諾的揮發性有機物(VOCs)年排放總量及空氣污染物減量數據，也承諾本次變更空氣污染物減量不作為擴建增量抵減專案，本案今日通過。

開發單位台灣化學纖維股份有限公司表示，為提升環境友善度，將進行儲槽、儲放設施之揮發性有機物(VOCs)改善，透過製程加熱設施防治處理，減少揮發性有機物溢散排放；以及配合政府推動油轉氣、循環經濟及永續發展的政策目標，熱煤油鍋爐6號重油將由燃料氣／燃料油取代，以減少空氣污染排放。

開發單位指出，VOCs年排放量部分，會將廠內24座內浮頂儲槽排氣，並以管線密閉收集導入至既有石油化學加熱爐或觸媒焚化爐處理，估計每年減少17.6公噸VOC排放，熱媒油鍋爐變更主要燃料新增VOCs每年管制量5.107公噸，合併本次變更本廠VOCs每年淨減量約12.432公噸，變更後本廠承諾VOCs年排放量上限由原本的96.7公噸變為84.268公噸。

環評委員表示，將塔底油換成燃料油和燃氣，未來使用實際上燃燒比例和粒狀物排放影響的監測必須明定，另外本廠需在燃料氣管線設置「流量」及 「含硫份」監測儀器，確保熱媒油鍋爐之燃料總硫含量符合本廠管制。

開發單位承諾明年將配合合成酚廠的定檢加裝上述監測儀器，本次變更空氣污染物減量為承諾減量，不作為擴建增量抵減專案，本案經環委審核並建議修正下通過。

(中時 )