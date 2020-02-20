為避免火災造成民眾生命財產損失，台南市政府近年積極推動家戶安裝「住宅用火災警報器」，增加民眾應變逃生時間，山上區公所號召愛心團體與銘機實業公司，捐贈150只警報器，優先讓弱勢戶安裝，20日於公所舉行捐贈儀式，區長余基吉也回贈愛心企業感謝狀。

山上區在地的山仔頂慈善愛心會、銘機實業公司響應公所推動安裝「住宅用火災警報器」，提升居家防火安全，合捐150只「光電式偵煙型-住宅用火災警報器」，其中銘機實業平時熱心公益，也曾捐贈救護車給消防局，余基吉特別感謝銘機實業董事長張哲誠的善心義舉。

余基吉表示，此次獲贈的住警器，由消防局第四救災救護大隊山上分隊優先協助安裝於轄內偏鄉獨居老人、弱勢族群、狹小巷道住戶等急需協助之家戶外，部分將裝設於山上區里鄰長住家，讓他們實際體驗住警器的效用，希望里鄰長將裝住警器的好處分享推廣給里民。

山上消防分隊也到會場實地講解及測試偵煙式住警器效果，鄰里長紛紛對使用方式提出問題。山上消防分隊表示，警報器安裝簡易，使用效期長達10年，除提醒住戶有火災發生，由於警報聲音很大，鄰居聽到也有警示效果，除了自救也能達到他救之效，提升社區自主防救的能力。

(中時 )