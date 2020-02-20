蘇治芬今年1月大選即提出養殖用電優惠政見。（蘇治芬提供／張朝欣雲林傳真）

立委蘇治芬推動養殖用電優惠，邀集台電公司等相關單位進行討論，20日表示目前農委會公告的「農業動力用電範圍及標準」修正草案已在行政院審查，未來基本電費可望以每度0.046元計算，流動電費則採非夏季用電計算。

立委蘇治芬為吸引青年返鄉落地生根、對家鄉產生歸屬感，全力推動養殖用電優惠，日前與立委莊瑞雄委員、蔡易餘，邀集漁業署、經濟部、國發會、台電公司共同討論養殖用電優惠方案進度，已獲得進一步共識。

蘇治芬表示，今年1月大選她順利連任立委，選前的政見之一即是推動養殖用電優惠，目前農委會公告的「農業動力用電範圍及標準」修正草案已在行政院審查，除了養殖用電優惠方案，還有養殖節能設備補助，希望藉此降低養殖漁民成本且節電。

蘇治芬強調養殖用電優惠案從大選前持續與相關部會討論，未來基本電費可望以每度0.046元計算，並按實用度數計收，流動電費則採非夏季用電，可望在近期預見成果，讓漁民不再擔心超約用電問題，進而讓養殖漁業永續發展、青年返鄉落地生根。

蘇治芬指出，除了推動養殖用電優惠，她與雲林縣口湖鄉長林哲凌目前已順利推動漁民承租國有地，下一步就是漁業發展放領國有地，讓漁民看得到希望，願意繼續投資在自己擁有的土地上，藉由漁村復興讓3代同堂在口湖鄉看得見，這才是雲林讓人驕傲的地方。

(中時 )