新冠肺炎擴散引發大陸各地恐慌，許多城市到處噴灑消毒藥水防控疫情擴散，不料卻因噴灑量太多導致野生動物中毒死亡。重慶林業局為疫情防控派員加強疫情監測，深入林區與野外，卻意外發現因濫用消毒水造成的生態災難，

《新華社》報導，重慶市林業局表示，重慶市持續加強陸生野生動物疫源疫病監測，林業系統平均每天出動200餘名專職監測員和5300餘名護林員，深入林區、自然保護地、養殖場、動物園、農貿市場、高速公路沿線等區域監測野生動物，及時處理異常情況。

報導說，截至目前，重慶市在疫情防控期間共巡查發現17種、135只野生動物出現異常死亡，包括烏鶇、白頭鵯、灰胸竹雞、野豬、黃鼠狼等。通過動物檢疫機構和重慶市動物疫病防控中心的取樣檢測，綜合現場調查情況，專家判定其中部分野生動物死亡原因為噴施消毒藥等引起的中毒，同時排除了死亡野生動物的新冠病毒、禽流感、新城疫的疫源疫病。

報導表示，相關部門已對取樣剩餘物實施了深埋等無害化處理，對野生動物異常死亡場所進行了清潔消毒。重慶市林業局建議，在高速公路及廣大農村地區應合理使用消毒藥液，避免對當地居民、動物和食用農產品等造成危害。

(中時電子報)