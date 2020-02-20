隨著新型冠狀病毒肺炎疫情確診放緩，市場觀察大陸生產活動有望在3月逐步恢復正常。但對於經濟衝擊仍舊存在。據第一財經報導，近期渣打對大陸第1季GDP增速預測從先前的4.5％降至2.8％，全年GDP增速預測也從上次的5.8％下調至5.5％。

渣打銀行大中華區及北亞首席經濟學家丁爽表示，生產的擾動是暫時的，之後可能會迎來「V型反彈」，觀察伴隨復工以及補庫存的需求，可能會使其他幾季的GDP增速維持在6％以上，隨著越來越多的工廠恢復生產，預計2月底復工率可達80％以上。

(旺報 )