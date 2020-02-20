渣打下調Q1 GDP增速至2.8％ 2月底開工率80％ 17:522020/02/20 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著新型冠狀病毒肺炎疫情確診放緩，市場觀察大陸生產活動有望在3月逐步恢復正常。但對於經濟衝擊仍舊存在。據第一財經報導，近期渣打對大陸第1季GDP增速預測從先前的4.5％降至2.8％，全年GDP增速預測也從上次的5.8％下調至5.5％。 渣打銀行大中華區及北亞首席經濟學家丁爽表示，生產的擾動是暫時的，之後可能會迎來「V型反彈」，觀察伴隨復工以及補庫存的需求，可能會使其他幾季的GDP增速維持在6％以上，隨著越來越多的工廠恢復生產，預計2月底復工率可達80％以上。 (旺報 ) #gdp #生產 #渣打 #觀察 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 官方搶口罩 陸須遏制地方耍流氓 04:092020/02/16 焦點新聞 陸經濟受衝擊 進入保4爭5時代 04:092020/02/16 焦點新聞 面對災情 每分錢都要用在刀口上 04:102020/02/17 焦點新聞 新冠病毒發威 歐元進一步走弱 04:102020/02/17 焦點新聞 中日的疫情政治學 04:102020/02/18 時論廣場 準兆元GDP成員 泉州東莞合肥入列 04:092020/02/19 焦點新聞 大陸新一代外交官崛起 04:102020/02/19 論壇廣場 今年GDP恐衰退0.5％ 瑞銀看衰日本經濟 04:102020/02/19 全球財經 觀念平台－美國匯率政策報告的關鍵解析 04:102020/02/20 產業特刊 陸全年GDP難保6 下半年回穩 04:102020/02/20 兩岸要聞 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 義联集團旗下萬豪酒店、御宿旅館集團九如館開幕均延後 - 財經 - 工商 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 陸恐爆大規模裁員潮 局勢直逼2008年金融海嘯 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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