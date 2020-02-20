20180704中天新聞 不為人知的董至成 感性落淚談家人

董至成與結縭21年妻子羅若云(Teresa)鬧婚變，有傳是因妻子出軌兒子的游泳女教練小恩，但無論如何，這段21年婚姻確定畫下句點，董至成也會把內湖4千萬豪宅與兒子監護權都給對方。而作家苦苓日前更在節目中自爆，當年董至成結婚送了一本自己寫的書，自嘲觸霉頭。

苦苓昨日在談話性節目中談董至成婚變話題，突然想到一件事，當年董至成結婚，他曾送董至成一本自己寫的書，書名為「不結婚算你好運」，自己講完還忍不住笑出來，稱有人也問為什麼送這麼觸霉頭的書，「所以這個書在21年後驗證了。」

而資深媒體人許聖梅則透露曾見過董至成老婆幾次，認識的人都會對這個女生印象深刻，因為羅若云不是傳統女性，從國外回來教英文，對演藝圈熟悉、重點羅若云還是個公關高手，「當時董哥在主持節目的時候，媒體關係都很不錯，都是因為Teresa他的太太。」

許聖梅推測董至成婚變原因，會不會可能是因女方長期以來不管在工作、事業上都很照顧董至成，但久而久之最後她忍無可忍，「其實董哥應該多多少少也知道，只是他自我催眠『妳不可能離開我』。」但許聖梅也說，壓垮董至成婚姻的最後一根稻草，不見得是小恩。

(中時電子報)