大安健康站讓長輩體驗桌遊趣味。（苗栗縣原住民族事務中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

位在苗栗市的苗栗山城文化健康站預計於3月16日開站。（苗栗縣原住民族事務中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府將於苗栗市、頭份市、泰安鄉象鼻村設置文化健康站，預計3月16日開站，今年首度於都會區開站，縣內文健站將從10站增加至13站，擴大原住民族長者照護福利。

目前苗栗有10站文化健康站，分別為南庄鄉南庄站、東河站，獅潭鄉百壽站，泰安鄉中興站、司馬限站、士林站、大安站、斯瓦細格站、園墩站、天狗站，提供簡易健康照顧、營養餐飲、居家關懷、生活與照顧諮詢、長照創新、轉介諮詢，以及活力健康操、文化藝術、心靈課程、文化音樂活化腦力等延緩老化失能活動。

苗栗縣原住民族事務中心指出，苗栗縣原住民人口數約1萬1400人，都會區約有4900人，佔43％，今年首度於都會區苗栗市與頭份市增設文健站，加上象鼻社區文健站，將就近提供簡易健康照顧服務。今年縣府申請設置6站文化健康站，獲核定3站，南庄鄉嘎嘎毆岸部落文健站、風美部落文健站及泰安鄉麥路豐文健站等3站仍待再爭取核定。

原民中心主任蔣意雄表示，文健站提供因地制宜的長期照顧服務，以「原住民照顧原住民」方式，維繫部落文化傳承，滿足資源匱乏地區長者照顧需要。苗栗山城、頭份、象鼻文健站將於3月16日開站，屆時全縣將有13站，服務人數可達360人，落實長照福利政策。

(中時 )