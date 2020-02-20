新冠肺炎疫情持續升溫，宅商機發燒！因應網購超商取貨偏好與抗疫減少逛街的消費行為，Yahoo奇摩拍賣宣布攜手Hi-Life 萊爾富超商，推出平台史上首次「不限消費金額」、「不限次數」的無門檻的免運好康，即日起至3/31推出首波「0元免運」活動，賣家開通免運服務後，至萊爾富門市交寄貨品不用付運費；買家結帳輸入「萊爾富免運」即享免運，讓消費者能在家盡情購物、超商便利取貨！

Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕表示：「在持續創新優化平台、多元化特色商品，以及推出免費的『粉絲通』無縫整合『折扣碼』推播設定的帶動下，2019年Yahoo奇摩拍賣賣家數年成長3成、商品量較前年翻倍漲，行動用戶與業績佔比超過7成。除優質的網購環境，我們發現消費者亦偏好實質優惠，過往推出波段性免運活動可促動訂單量增長兩成。此次Yahoo奇摩拍賣攜手萊爾富，即日起至3/31推出首波無門檻『0元免運』活動，希望提供買賣雙方最直接有感的優惠！」

萊爾富數位流通處暨數位商務處協理王瓊媛指出：「萊爾富為第一家國人自營的便利商店連鎖系統，深耕在地30年佈建超過1,450個門市據點，去年創下數百億的亮眼營收，近年也積極數位轉型，希望提供更便利的消費管道，此次很開心能與Yahoo奇摩拍賣合作，串連萊爾富超商取貨服務，深入全台門市，強化與消費者的接觸點，藉此提供消費者更多元的服務及體驗！」

資策會MIC調查數據顯示，高達63.5%的網友選擇「超商貨到付款」作為最習慣使用的網購支付工具。而根據Yahoo奇摩拍賣平台數據觀察，近一年使用超商取貨的訂單佔比近七成，顯見超商取貨已是網購族最愛的取貨方式之一。其中都會區（台北市、新北市、台中市）的25-44歲上班族更蟬聯近兩年最愛超商取貨的消費族群！觀察近一年喜愛超商取貨族群的消費習性，平均購買金額多落在千元左右，而品類前三名為依序為居家、流行美妝、女裝。

新冠肺炎疫情持續升溫，宅商機發燒！因應網購超商取貨偏好與抗疫減少逛街的消費行為，Yahoo奇摩拍賣宣布攜手Hi-Life 萊爾富超商，推出平台史上首次「不限消費金額」、「不限次數」的無門檻的免運好康，即日起至3/31推出首波「0元免運」活動，賣家開通免運服務後，至萊爾富門市交寄貨品不用付運費；買家結帳輸入「萊爾富免運」即享免運，讓消費者能在家盡情購物、超商便利取貨！

Yahoo奇摩拍賣事業群業務總經理林燕表示：「在持續創新優化平台、多元化特色商品，以及推出免費的『粉絲通』無縫整合『折扣碼』推播設定的帶動下，2019年Yahoo奇摩拍賣賣家數年成長3成、商品量較前年翻倍漲，行動用戶與業績佔比超過7成。除優質的網購環境，我們發現消費者亦偏好實質優惠，過往推出波段性免運活動可促動訂單量增長兩成。此次Yahoo奇摩拍賣攜手萊爾富，即日起至3/31推出首波無門檻『0元免運』活動，希望提供買賣雙方最直接有感的優惠！」

萊爾富數位流通處暨數位商務處協理王瓊媛指出：「萊爾富為第一家國人自營的便利商店連鎖系統，深耕在地30年佈建超過1,450個門市據點，去年創下數百億的亮眼營收，近年也積極數位轉型，希望提供更便利的消費管道，此次很開心能與Yahoo奇摩拍賣合作，串連萊爾富超商取貨服務，深入全台門市，強化與消費者的接觸點，藉此提供消費者更多元的服務及體驗！」

資策會MIC調查數據顯示，高達63.5%的網友選擇「超商貨到付款」作為最習慣使用的網購支付工具。而根據Yahoo奇摩拍賣平台數據觀察，近一年使用超商取貨的訂單佔比近七成，顯見超商取貨已是網購族最愛的取貨方式之一。其中都會區（台北市、新北市、台中市）的25-44歲上班族更蟬聯近兩年最愛超商取貨的消費族群！觀察近一年喜愛超商取貨族群的消費習性，平均購買金額多落在千元左右，而品類前三名為依序為居家、流行美妝、女裝。

而近期受到新冠肺炎疫情影響，因防疫需求，「防疫抗菌」、「身體清潔用品」、「手部保養」躍升為超商取貨訂單量成長最多三大類商品，DIY口罩、棉布、不織布需求大增，熱搜量爆升超過百倍，平台「布口罩套」單一賣家近一個月業績攀升近27倍！反映疫情的買氣相當明顯。

(中時電子報)