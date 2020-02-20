▲同德「領投菁英」招宏100萬獎學金頒獎典禮，由南投縣長林明溱與同德董事長徐德香在頒獎後與得獎學生合影。（楊樹煌攝）

▲南投縣長林明溱頒贈感謝狀給同德董事長徐德香，感謝同德高中歷年來對深耕南投縣技職教育的貢獻與付出。（楊樹煌攝）

南投縣私立同德高中，今20日舉行新、卸任校長交接暨「領投菁英」招宏100萬獎學金頒獎典禮，南投縣長林明溱特別應邀出席，並感謝同德高中歷年來對深耕投縣技職教育的貢獻與付出，期許在新任校長童建文的帶領下，孕育更多優秀的技職菁英。

林縣長說，同德高中前身為同德家商，辦學用心，培育出不少優秀企業家和人才，堪稱為南投縣技職人才的搖籃，值得肯定。在校服務12年的林元貴校長，帶著優異成果榮退，相信未來在新任校長童建文的領導下，定能為同德再創新頁。

卸任校長林元貴與新任校長童建文，在同德董事長徐德香監交下，完成印信交接，林元貴除為12年的任期畫下美麗句點，並開啟該校職訓中心執行長新任務里程。

該校徐董事長在會中肯定林校長12年來投注心力，為同德創造的輝煌成果，未來希望童校長在既有基礎上，秉持永續經營，創新進步的優良傳統，帶領同德開展新局。

在交接典禮後，林縣長與徐董事長也分別頒發「領投菁英」招宏100萬獎學金給中興國中及南崗國中共29位獲獎代表。

新任校長童建文指出，未來教育面臨少子化新時代，必須有新思維，訂定轉型機制相關政策，除傳承原有高職，今年更開辦高中部，同時招收高職生及高中生，盼能開創新局。

▲同德高中教職員工致贈紀念品給？任校長林元貴。（楊樹煌攝）

(中時 )