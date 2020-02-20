日本鈴木（Suzuki）機車台灣生產基地台鈴工業，20日在台上市首款採「歐風設計」的速克達Saluto 125，建議售價7.8萬元，被定位為鈴木品牌輕型速克達的旗艦機種，挑戰年販萬輛的高目標。

台鈴表示，由台日義三方聯手打造的Saluto 125，有別一般市售的復古速克達，或是日系設計風格的機車，是款完美結合義式流線身形與日式精湛工藝的「精品速克達」，企圖藉此拓展新藍海市場。

台鈴介紹，Saluto 125是鈴木品牌機車前所未有的「洋風和魂」之作，以鈴木的造車技術為核心，融合義大利世界百大設計師Alessandro Tartarini的車身設計，創生混血的義日新騎機。Saluto 125擁有七大經典義式典雅設計：車前斜板到尾部採對稱稜線、鷹翼式側線、雙車縫線皮革坐椅、環抱式鍍鉻尾架、汽車級LED頭尾燈、雙色按鍵面板、精巧置物空間。

動力方面，Saluto 125搭載鈴木SEP（SUZUKI Eco Performance）引擎，擁有平均每公升51.7公理的高規油耗，同時兼顧性能與省油。同實Saluto 125更是台灣同級機車首款搭載KEYLESS免鑰匙啟動系統，增加使用便利性。搭配五款車色，包括米蘭白、托斯卡尼灰、翡冷翠綠、威尼斯紅、西西里黑，瞄準重視時尚潮流與穿搭的目標客群。

為替新車造勢，台鈴也宣布，3月底前購買Saluto 125可獲贈市價1,800元的皮紋復古飛行帽與3萬元的車碰車險；此外加價4,000元，就可加購價值8,200元的義式精品三件組，另汰舊換新更可享政府貨物稅補助金4,300元，最高可享總價1.33萬元的購車優惠。

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