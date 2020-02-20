苗栗縣泰安鄉山地管制區自2月21日起全面解禁，原鄉部落族人憂喜參半，倡議解禁的縣議員黃月娥指出，泰安山區有許多露營區，族人認同解禁後，可提升休閒觀光業發展，創造原鄉部落的收益；但另一方面也擔心，少了管制措施，若有不肖人士盜伐山林、破壞生態保育，會讓查緝工作更加不易。

過去維護山地治安事關國防安全，民眾進入山地管制區需辦理入山證，否則違反《國家安全法》最重將面臨刑責，時空變遷，現今山地管制區內完成開發，交通設施改善下，部落族人認為保留管制規定，有礙地方觀光發展，黃月娥表示，多數族人認同解禁，治安問題將密切與警方合作。

黃月娥提到，山地解不解禁，其實早在10年前就曾討論，不過當時族人認為山地屬於原住民生活區，且有不肖人士盜伐山林資源、闖空門、偷農作物、摘取保育植物等，引起族人激憤，所以贊成警察機關執行管制措施，如今解禁，這些山地治安問題，還是令人憂心。

喜愛山林活動的林姓民眾表示，解除山地管制區對遊客來說當然方便許多，但觀光客素質能否跟上腳步還有待觀察，有些人隨處亂撿漂亮樹木就回家珍藏，是否涉及竊占國家資源要如何認定，另外，解禁前有警察機關掌握入山人數及身分，若不幸失蹤也比較好掌握，提高救援機會，未來恐怕大家得自求多福。

(中時 )