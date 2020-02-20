中國因爆發武漢肺炎越來越遭孤立，一些國家甚至擔心疫情擴散而關閉邊界；在此同時，中國卻多了個意料之外的朋友：數十年來和他們齟齬不斷的世仇日本，頻頻做出了聲援舉動。

經過數十年的戰爭與敵意相向之後，日本靠著捐款以及日本芭蕾舞者齊唱中文歌等等聲援舉動，贏得了中國人民與官方媒體的心。

日本政府派機送出數千件防護衣到疫區武漢的新聞，在微博觀看次數超過1億7000萬。

這是類似包機的第5趟，日本大使館微博隨即湧入大量留言，許多人致上感激，卻也有人擔心日本自身的防疫作為。

一名微博用戶寫道：「你們是最棒的！你們是中國人最棒的朋友和鄰居。」「但我希望你們也能快快戰勝疫情。」

另一人寫道：「你們自己也留些吧。」

1月底，日本運送給中國的口罩外箱上寫了這樣的一句詩：「山川異域，風月同天。」

中國外交部表示，這個詩箱贈禮讓他們「非常感動」，發言人華春瑩還說，「疫情是一時的，友情是長久的」。

這兩個東亞鄰國近來互釋善意，和數十年來兩國關係時而出現的外交齟齬有著天壤之別。

過去兩國因慰安婦等議題爭吵不休，但香港大學日本研究助理教授張維良（Victor Teo）說，現在「在這麼艱難的時刻，尤其是遭遇（其他國家的）攻擊與批評之際，中國政府與人民對這樣的聲援舉動感激涕零」；在這樣的背景下，「控制住衛生威脅，絕對符合日本國家利益」。

日本早稻田大學中國問題教授天兒慧說，日本企業捐款和聲援不只是為人道理由，「也有經濟因素」，「越來越明顯的是，中國經濟受傷，日本經濟也會受衝擊，反之亦然」。

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）資深研究員馬利德（Richard McGregor）則認為，日中關係加溫還有「更深層的誘因」。

「中國和華盛頓關係每況愈下時，總會比較熱絡地對待日本。」

(中央社)