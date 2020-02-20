世界排名第2的台灣羽球一姊戴資穎，這個月結束印度羽球超級聯賽賽程後，上周二已經返台調整備戰之後的賽事，今天她在臉書粉專po文，表示回來台灣很舒服。

戴資穎今天分享一張照片，應該是印度比賽期間拍的，只見她坐在籐椅上，拿著機能性飲料贊助商的飲品，加上淺淺笑容，看起來相當悠閒，她並寫道：「回來台灣的日子真舒服」粉絲看了照片也大讚小戴看起來精神好、越來越美，也不會跟上時事提醒小戴要戴口罩防疫。

戴資穎下一站國際賽是3月11日開打的全英羽球公開賽，尋求個人連4年晉級女單決賽，她第一輪要過去交手3次拿2勝的大陸選手蔡炎炎，而小戴目前世界排名和東京奧運參賽資格排名都是世界第2，僅次於大陸好手陳雨菲，根據規則，奧運羽球單打單一國家地區奧委會有2名或2名以上選手排在前16名，最多就是獲得2個參賽名額，不只小戴，男單周天成（東奧資格排名第2）和王子維（東奧資格排名第10）、男雙李洋/王齊麟、女雙許雅晴/胡綾芳目前在安全名單中，而東奧積分賽期到今年4月26日截止，4月28日會公布參賽資格誰屬。

(中時 )