新北市長侯友宜（中）20日下午出席中和自強公共托育中心開幕儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（中）20日下午出席中和自強公共托育中心開幕儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（中）20日下午出席中和自強公共托育中心開幕儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（中）20日下午出席中和自強公共托育中心開幕儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（20日）下午出席中和自強、樹林保順公共托育中心開幕儀式，全市公托達到72家。侯友宜強調，中和自強、樹林保順是今年成立的第1及第2家，今年目標要成立20家，共同努力建置完善優質的托育環境。

新啟用的中和自強公托是由自強國小提供的教室建置而成，樹林保順公托則是位於保安市民活動中心2樓，1樓是社區銀髮俱樂部，戶外還有親子公園，整體環境營造出老幼世代共融。

侯友宜表示，新北市從2011年全國首創汐止忠厚公共托育中心開始，迄今已達72家，成為全國公共托育的典範，2019年新增10家達標，今年第1及第2家也順利啟用，感謝社會局及受委辦單位新北市土城教保協會和社團法人中華童心幸福關懷協會。

侯友宜指出，為擴大公共托育供給，新北市成立合作聯盟，目前已有144家私托加入，提供5481托育名額，加上4012位居家托育人員（保母）加盟，含公托中心，新北市共可提供1萬7407名嬰幼兒收托量，高居全國第一，占全國托嬰比例近35％，比中央規定的10％至15％超出2倍多。

社會局長張錦麗表示，中和自強及樹林保順公托中心預計各收托45名0至2歲嬰幼兒，即日起至2月26日下午5時止開放報名，如報名超過收托名額，將於27日辦理公開抽籤。

社會局表示，為落實「智慧城市」及「簡政便民」的目標，公托中心已在2月1日啟用「新北育兒資訊網」線上報名，讓家長在家就可透過網路完成報名，家長可在「新北市政府社會局網站」、「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」FB查詢，掌握更多相關訊息。

(中時 )