警察真的是人民保母，美國一名遇有多名子女的辣媽堅持用母乳餵孩子，因此家中都沒有買來的嬰兒奶粉，不過日前凌晨她突然發現自己乳腺出了問題，在下著大雪的深夜跑了好幾家超市卻一無所獲，在求助無門的情況下，只好急call警察求救，當然然警察也沒讓她失望。

這名辣媽經常分享自己的居家生活。(翻攝自Shannon Bird IG)

身為五個孩子的母親，Shannon Bird表示，她覺得自己在育兒方面算是個專家，用母乳餵養孩子很容易，所以她覺得沒有必要買嬰兒奶粉。不過就在上月月底的淩晨2點，她突然發現自己無法給六周大的女兒餵奶，她不知道該怎麼辦。冰箱只剩下60毫升母乳，只夠餵一次奶，因為一個嬰兒每2到3小時就需要喂一次。她強調「我從來沒有過乳腺方面的問題。」，指出可能是藥物的原因，她也表示自己當時「完全陷入了恐慌。」

她打算開車去超市購買，但不放心幾個孩子獨自在家，於是她把5個孩子都叫醒坐上車，一起出門買奶粉，馬路上還積著雪，她連跑了好幾家商店卻都買不到嬰兒奶粉，最後只好求助警方。她向警方表示：「我從來沒遇到這種困境，我真的沒有母乳了」隨後兩名員警佈到附近超市買了一大瓶牛奶送到家裡，但是嬰兒太小，沒辦法喝這種牛奶，還是需要有嬰兒奶粉。

員警耐心的安撫Shannon Bird說，這個你先留著，我們一會兒就把嬰兒奶粉買來...沒多久，警察就成功買到了奶粉返回，其中一名員警還溫暖的說「這是我自己女兒初生時也喝的奶粉，希望你孩子的腸胃能夠適應。」讓Shannon Bird相當感激。她也表示，自己其實沒有想要員警幫她買奶粉的意思，原本只是想自己去買只是希望員警能臨時幫忙照看下孩子們。

(中時電子報)