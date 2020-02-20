市議員張秉鈞協助轉介消毒水、口罩防疫物資，盼提供校園等單位物資不足部分。（許家寧攝）

下周開學在即，基隆市教育處與各校備妥3萬個口罩、酒精及額溫槍等物資。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

開學在即，基隆市各校防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，教育處調集近3萬個口罩、200多桶酒精等物資，投入防疫工作，憂心近來疫情擴大，造成防疫缺口，大武崙工業區有廠商每天免費提供1000公噸二氧化氯殺菌劑，轉贈校方協助防疫。

防範新冠肺炎，市府教育處開學前積極向市立醫院、衛生局及教育部等單位爭取防疫物資，目前各級學校已透過各種管道，徵購到2萬9000片口罩及138支額溫槍，市府協助學校備齊應變物資，目前安全庫存數量足使各級學校能在開學後安心防疫。

市議員張秉鈞說，位於大武崙工業區，代理義大利原廠二氧化氯機器設備的台灣愛米克公司，見於市面上酒精等消毒用品難以取得，每天免費協助製造1000公噸稀釋後的二氧化氯殺菌水，提供民眾用於人員衛生、環境清潔、設備殺菌使用。

張秉鈞表示，20日也分裝1000小瓶殺菌水將分送給中華國小與伊甸基金會等單位，另有商家庫存有1000片醫用口罩，因不能販售，決定捐贈500片給第一線的醫護人員，另外一半則在周日在西定市場開放給民眾索取，每人以2片為限。

配合成人、兒童口罩配額「配增」販售首日，因應各地口罩需求，基隆六堵工業區被徵用口罩工廠持續加開產線，力拼政府日產1千萬片目標，基隆警方也運用移動式錄影監視器，確保工廠作業安全，防堵私下買賣、偷運等違法情事。

(中時 )