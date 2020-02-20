苗栗縣動物保護防疫所呼籲養禽戶加強生物安全觀念與防疫措施，預防禽流感。（何冠嫻攝）

加強禽流感防治，去年苗栗縣動物保護防疫所獲通報29件家禽違規案例，並將重大違規案件，依法開罰，呼籲家禽戶確實完成家禽健康證明書、切結書，加強環境消毒、控管人車出入，以及架設圍籬避免野鳥入侵。

動防所說明，依照動物傳染病防治條例規定家禽運出禽場必須檢附獸醫師開立健康證明書，違反規定將開罰5萬元以上100萬元以下罰鍰，以加強管控畜牧場源頭。

去年動防所獲縣內屠宰場與外縣市防疫所通報共29件案例，其中造橋1家養禽戶因使用舊版家禽健康證明書，開罰5萬元，另有三灣1家禽戶的家禽登載數量與進場、屠宰數量不符，誤差嚴重，也開罰5萬元罰鍰，另有2件為使用舊版切結書、26件為輕微未符規定態樣，已由防疫所人員輔導改善。

動防所進行養禽場訪視，並輔導自主消毒、提供消毒服務，另也安排教育訓練、養雞協會和班會防疫措施宣導，並呼籲養禽戶，務必加強消毒、控管人車出入，並修築圍籬避免野鳥入侵，防堵疫情。

(中時 )