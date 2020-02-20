目前中央疫情指揮中心並未改變外國人士入境的相關規定，在疫情優先的前提下，中國大陸隊可以向國際棒壘球總會申請自己的主張，更換6搶1資格賽的比賽地點，台灣只好遵重最後的決定。

其實台灣已經擋下不少與大陸運動相關人士來台，體育署長高俊雄指出，在過完年後、10天前左右，包括綦戈、中國大陸棒球隊約有40人申請來台，全部通通不准，所以桌球選手林昀儒啟動備用教練繼續練球，主要是配合目前的疫情狀況，不可能誰非進來不可。

高俊雄說，國內選手有幾位不同國籍的教練，例如桌球選手林昀儒的教練綦戈，這位教練拿中國大陸護照，他在農曆年前往馬來西亞，可是他的家人從大陸前去聚會，結果他不能入境台灣，因此在防疫優先之下，只能往後視疫情狀況再決定。

未來6搶1資格賽如果更換比賽地點，高俊雄認為，有可能去美洲，屆時端視美國要不要讓中國大陸隊入境，另外荷蘭、澳洲也有可能辦比賽，甚至可能去日本比賽，不過都要那些國家有意願，國際棒壘球總會要去處理從疫情衍生來的問題。

(中時 )