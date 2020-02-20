鑽石公主號確診人數不斷攀升，政府明確定將派華航用包機形式將國人接回，中央流行疫情指揮中心表示，截至今日已有14名國人下船、5人確診住院中，目前還在調查搭乘包機的意願，由於日方未能保證船上的剩餘國人都能在今日完成檢疫，因此這班包機的實際搭乘人數仍未定。

外交部台灣日本關係協會秘書長郭仲熙指出，華航包機將在明天中午從桃園機場起飛，約傍晚抵達羽田機場待命，由於需配合日方的檢疫程序，因此不確定能否能一口氣將公主號的國人都接回。

指揮中心監測應變官莊人祥指出，若有國人不願搭乘包機而自行返國，目前已將公主號上的25名國人資料註記，也通知航空業者多加注意並採取必要措施，因此這25名國人不一定能自行購買國航機票返台，就算順利搭機，航空公司也準備好妥善應對。

莊人祥說，這25名國人的資料也交給移民署，方便在入境時能第一時間掌握，並安排隔離檢查。指揮官陳時中指出，公主號國人返台必須先經醫院檢查確認陰性，才會仿照先前湖北包機返台的流程，集中隔離觀察14天。

公主號郵輪上我國搭乘人數從原先的22人不斷增加為現今的25人，執行官周志浩表示，經調查發現有部分國人擁有雙重國籍，因此才會出現人數不斷變動的狀況，但這25人除非是確診個案或採檢陽性，否則都須返台隔離。

至於機上的空間安排，指揮中心表示，機艙可容納148人，機組人員由機師、醫師各1名、另搭配4名空服員及3名護理師隨行，相關人員需全程穿隔離衣，戴外科口罩與護目鏡，醫師、護理人員坐在隔離區域，國人則是1人1排，同時為避免國人走動，也準備尿布以備不時之需。

(中時 )