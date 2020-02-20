受到自中國爆發的新冠肺炎疫情影響，宏碁（2353）觀察近一周來的ODM夥伴產線復工狀況，在到工率已超過7成、產出率逐步朝6成的回升邁進之際，董事長陳俊聖預估終端需求及銷售的走弱僅為短期影響，下半年市場需求可望有報復性反彈。

由於整體供應鏈產能有高達9成比重集中於中國，PC產業被視為是此回疫情延燒的重災區之一，宏碁繼19日舉行法說會後，陳俊聖於20日舉行記者會，針對疫情影響、供應鏈現況對外說明。考量現場相關防疫措施，宏碁於陳俊聖的講台前特別設置一透明壓克力隔板，以避免任何飛沬傳播的風險。

外界持續關注疫情的持續延燒對供應鏈造成的影響，陳俊聖直言「不會有斷鏈」問題，依目前其ODM廠的復工狀況來看，返工率已達約73％，但因返工人員尚須配合相關防疫措施，實際上工率亦影響產能情況，估可產出現況仍低於6成。

儘管在關鍵零組件的供應狀況沒有問題，不過在非關鍵零組件如包材、機殼等則或有供不應求的狀況，加上物流業者的復工情況及貨運司機不足，及跨省運輸需換司機等等諸多問題，反倒是現階段最大挑戰。

陳俊聖強調，在這波疫情影響下，宏碁旗下產品不會因短期成本壓力而漲價，明確定調「不賺災難財」。至於面對後續部分零組件或已醞釀調漲價格、或供貨恐吃緊的情況，宏碁亦已提前因應準備。

(工商 )