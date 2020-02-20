外貿協會20日舉辦第三屆新南向國家企業家聯誼會年度聚會，貿協祕書長葉明水表示，受到新冠肺炎疫情影響，2020年新南向2.0以「機動」結合「數位」模式，推出「小型機動團」，並且結合當地各大電商平台各種免上架費、年費5折等優惠雙管齊下，目前小型機動團已出發包括東京、德國等，提案已逾170案，期助台廠一起降低衝擊。

葉明水說，像是20日舉辦的「2020年新南向市場經貿趨勢論壇」，即透過雲端直播與200多報名會員分享拓銷新南向市場觀點，從「新趨勢、新電商、新關係」等三大面向論述，其中包括深耕越南25年的凱撒衛浴集團總經理陳威志即對越南投資論述不少建議，並指出，去年投產的衛浴浴櫃今年4月將即期在越南開出首家展示中心，以拓展全方位新品進攻越南在地市場。

在國外拓銷方面，除了小型機動團外，葉明水同時表示，目前對外拓銷大陸方面都往後延至下半年或取消，而包括日本東京國際食品展則如期於3月登場，3月底印尼台灣形象展則延至今年11月進行，包括「台灣精品盃電競賽」、「公益路跑」、「Gates資通訊通路商大會」與「行銷拓展方案」等活動仍持續進行，加強在地消費者台灣品牌黏著度，讓當地消費者「玩」出品牌認知，進而協助業者布局海外通路。

至於國內會展目前除了自行車展與體育用品往後延至5月進行，國際遊艇展則取消二年後再登場，葉明水強調，上半年因疫情影響大型買主來台採買意願，所以影響到部分展出或延後，但經貿網與買賣旺等線上活動則是倍數增，台廠仍持續與貿協連結，以降低上半年衝擊，而下半年勢必工作量倍數增，包括拓銷團與會展活動等，補足上半年的衝擊。

(工商 )