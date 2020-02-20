演員林哲熹20日出席墨鏡品牌活動，聊到跟女生第一次約會的穿搭眉角，他說通常第一次約會都預抓1個小時打理造型，也會模擬要去的約會場所，如果天氣冷，他會多穿一件方便脫下來的外套，隨時準備為女方披上，自己則保持在「可以生存的衣物量」，利用這點小心機展現紳士風度。

林哲熹是各時裝品牌活動常客，重視穿搭的他，從國小開始就不是家人幫買衣服，都是自己挑，連小學一周一次的便服日他都相當重視，升上大學後，他一度改走嬉皮風，身上總有民族風格配件、皮草，加上一頭飄逸長髮造型跟打檔車，讓他在同學眼中留下深刻印象，「我那時候在學校就很像浪人，像學校裡的一匹狼，騎車經過人家就會看著我說：『是戲劇系的那個。』」

林哲熹近兩年來狂愛收藏墨鏡，起因於入行拍戲，因為拍戲眼睛常常要看打光，自覺眼睛變得脆弱，為保護雙眼而開始入手墨鏡，現在家中維持20副左右，均價1萬5千元，出門時一定會帶1至2副在身上，旅遊時則放4副在包包裡。

(中時 )