歷經3年開發，台鈴工業發表國內首款具備KEYLESS免鑰匙啟動系統白牌速克達SUZUKI Saluto 125，此車是由台、日、義3方聯手打造，外觀設計打破SUZUKI過往較為陽剛的風格，而是採歐風復古造型，並一口氣推出5款繽紛車色，讓都會騎乘也可以很時尚。

台鈴工業在台灣長期以「世界品質，日本重車科技」打造高性能、高妥善率的SUZUKI二輪產品，並獲得日本原廠認可的製造品質，在台灣機車市場佔有一席之地。2017年引進白牌輕檔車GSX-R/S 150，一舉攻佔輕檔車市場銷量冠軍，今年乘勝追擊，推出兼具復古與科技的aluto 125，有別於過去SUZUKI的陽剛氣息，時尚優雅的Saluto，凸顯SUZUKI創新且多角化的經營策略。

Saluto 125車身由義大利世界百大設計師Alessandro Tartarini操刀，擁有多項經典義式設計，包括車前斜板到尾部採對稱稜線，給予平衡的視覺美感；鷹翼式側線展現優雅和銳氣並存的個性；雙車縫線皮革坐椅搭配環抱式鍍鉻尾架，復古又摩登；精巧置物空間給予更多的放置便利性。

動力系統採用SUZUKI日本研發的SEP引擎，擁有51.7km/L的2級高規油耗，同時兼顧性能與省油。KEYLESS免鑰匙啟動系統只要在1.5m內即能自動感應開鎖，以及開啟加油口與坐墊置物箱；鎖頭附有5V2A USB充電孔功能，可為手機等電子設備補充電力；座墊設計離地面760mm，不論男女都能穩穩的踩踏地面。

(中時 )