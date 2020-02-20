被譽為「日本約翰．威廉斯」的日本音樂大師久石讓，在2020年開春之際，不僅破天荒將音樂生涯其中30張代表作品、超過4百首樂曲於21日全球同步數位上架，同日更推出最新專輯《夢幻精粹 久石讓》。

此作品可說是為慶祝久石讓46年來成就不凡的音樂創作所誕生的合輯，收錄曲包括了與動畫大師宮崎駿及金獎導演北野武合作的作品，以及多首吉卜力工作室經典之作，包括《神隱少女》、《龍貓》、《霍爾的移動城堡》等動畫配樂，另外也收錄了個人鋼琴作品及曾榮獲奧斯卡最佳外語片的《送行者》配樂，多達28首樂曲。

能深受宮崎駿以及北野武青睞成為兩人御用配樂師，是因久石讓自己在創作配樂時，會確保自己已完全了解每個角色、故事跟畫面後才會開始著手進行，而且寫曲的方式也會在動畫與電影之間跟著作變化。

《夢幻精粹 久石讓》是第一張敘說久石讓故事的合輯，28首收錄曲皆由久石讓重新製作，使不同時期的創作可以變成一個完整的作品，其中有些樂曲甚至不曾在日本國外發行過。

(中時 )