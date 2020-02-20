本刊報導，位於屏東的育幼院慈幼之家去年變賣土地以建新院區，但建院過程一波三折，最後甚至因屏東縣政府的一紙公文用字，讓慈幼陷入遭求償380萬元的窘境，在輿論壓力下，屏東縣政府今最新回應「本府同意追認」。

2009年「八八風災」造成高屏兩地不少家庭流離失所，慈幼之家創辦人黃麗美當時跑到高樹鄉收容一些災後失親的孩子。由於承租的原址鐵皮平房，採光及通風不佳，為了讓院童擁有更舒適的居住環境和學習空間，黃麗美獲得衛福部核准全國募款，闢建新院區。

屏東縣政府對於慈幼處分土地一事，在公文中表示「已悉」，導致慈幼認為屏東縣政府已經「同意」，並取得法院核發印鑑證明；不過，屏東縣政府卻稱「已悉」並不等於「同意」，慈幼因此遭買家求償380萬違約金。

本刊報導後，屏東縣府向慈幼回文表示：「評估尚無違反公益目的之虞，避免貴家因違約造成不必要之損失，無法將善心人士捐款用於兒少權益之維護，本府同意追認旨揭3筆不動產之處分。」不過公文內也提到，是因為慈幼之家違反《財團法人法》在先，未取得縣府許可就先進行不動產處分，對此，慈幼表示處分土地一事皆合法向上核備，為避免傷害買賣權益，將再以公文向縣府說明。

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(中時電子報)