新冠肺炎疫情持續擴散，目前全球已累計超過75600例確診、2122人死亡，有不少研究顯示心冠病毒的傳染力高於2002年的SARS。然而無症狀的病例逐漸增加，大多數較嚴重的案例都是成人，醫師姜冠宇表示，冠狀病毒與人類的肺泡親和性高，成人裡ACE2蛋白也較多。

根據美國德州大學奧斯汀分校研究人員的最新研究顯示，SARS與新冠病毒有同樣的宿主細胞受體，血管收縮素轉化酶2（ACE2），相較於SARS，新冠病毒與人類ACE2結合的親和性（affinity）高出10到20倍，因此新冠病毒更容易人傳人，是因為與人類ACE2結合的高親和性。

醫師姜冠宇在《新聞面對面》節目中表示，武漢去的人數多，死亡人數也多，因為是疫區，病毒濃度較高，台灣還不至於這樣。（圖／翻攝自新聞面對面YouTube）

醫師姜冠宇在《新聞面對面》節目中表示，武漢去的人數多，死亡人數也多，因為是疫區，病毒濃度較高，台灣還不至於這樣。（圖／翻攝自新聞面對面YouTube）

醫師姜冠宇在《新聞面對面》節目中表示，武漢去的人數多，死亡人數也多，因為是疫區，病毒濃度較高，台灣還不至於這樣，若有做到政府所宣導的洗手習慣，人潮密集的地方戴口罩，以病毒的濃度來說，台灣還不用過於擔心。

姜冠宇也強調，與人保持好距離，飛沫飛出去會隨地心引力2公尺以內沉到地上，所以與人之間維持2公尺以上距離就可以有效防範被冠狀病毒感染。

醫師姜冠宇在《新聞面對面》節目中表示，武漢去的人數多，死亡人數也多，因為是疫區，病毒濃度較高，台灣還不至於這樣。（圖／翻攝自新聞面對面YouTube）

姜冠宇也強調，與人保持好距離，飛沫飛出去會隨地心引力2公尺以內沉到地上，所以與人之間維持2公尺以上距離就可以有效防範被冠狀病毒感染。（圖／翻攝自新聞面對面YouTube）

而目前大多較嚴重的案例都是成人，姜冠宇也表示，冠狀病毒表面上是S蛋白，與人類的肺泡親和性高，就是所謂的ACE2修復蛋白，可能因為抽菸或空汙，肺泡多少有一些損傷，而成人裡ACE2蛋白較多，小孩或新生兒就幾乎沒有，所以有些人的條件比較好，感染一下可能就痊癒，這種人可能就是無症狀。

(中時電子報)