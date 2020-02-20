隨著新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球情勢不斷升高，人民已開始警覺，做好衛生措施以尋求自保。除了勤洗手、戴口罩外，有些人還是會擔心，是否會不小心把外面病毒帶回家？對此，中國疾控中心研究院士張流波表示，物理消毒優先，真的有需要再使用化學方式消毒。

由於新冠肺炎疫情逐漸升溫，已造成民眾內心恐慌，就有人擔心，外出時不小心攜帶病毒回家，想對外出衣物做消毒。據《新華網》指出，中國疾控中心研究院士張流波認為，只要將日常外出的衣服、外套吊掛在門口，與家裡穿的衣服分開即可，並不需要每天進行消毒。

張流波指出，除非有出入病毒潛在可能場所，如醫院探看病等，不確定是否接觸或帶回病毒，此情況可選擇進行消毒。一般來說都建議以物理方式消毒，因為病毒怕高溫，耐高溫的衣服可以用攝氏56℃洗30分鐘、或用烘乾機調到80℃，烘20分鐘。

張流波強調，除非物理消毒法無用，才建議使用化學消毒，也就是將衣物浸泡消毒水的方式消毒。不過各類消毒劑都有缺點，例如：酚類消毒劑易使化學纖維染色；含氯漂白水等溶劑可能造成褪色；而四級安鹽類消毒劑等更要注意不能和洗衣精等表面活性劑一起使用，會使消毒、清洗功能雙雙失效，因此民眾更要慎選消毒劑。

(中時電子報)