「2020台北文學季」將在3月7日開跑，今年主題為「川讀台北．文學流岸」，並以河流與城市的關聯切入，並在記者會現場邀請知名舞團水影舞集演出，以現代舞詮釋詩人席慕蓉的作品「一棵開花的樹」，用身體的流動體現文學的美，文學展更動用上百位作家、藝術家共同推出文學講座，讓台北文學季能更深植人心。

北市文化局副局長陳譽馨表示，台北是一座被水環抱的城市，今年特別以台北城及河流為概念規劃主題；總策展人封德屏說，水和生活息息相關，雖然城市快速發展，建築逐漸遮住水的視線，但潺潺流水其實一直陪伴著大家，包含許多文學作品中，也能讀到水的影子，而閱影展策展人楊元鈴談及近日疫情時，表示希望大家不要因為恐懼影響日常生活，可以用更樂觀積極的態度面對，戴口罩參加講座、走進戲院。

3月7日起由「水城漫遊．河畔說書」講座及走讀揭開序幕，邀請多位作家、出版人、媒體人、文史工作者、創作歌手擔任講師，帶讀者看見從水城轉變為陸都的台北，用文學理解河與人的關連，本次講師群有席慕蓉、林文義、李昂、謝旺霖、陳栢青、郝譽翔等近30位作家參與，首場走讀活動更破天荒帶讀者登船，從大稻埕漫遊淡水河至關渡，在船上進行文學分享與音樂演唱；另外，今年校園場更邀請宋少卿、賈培德、簡士耕與學生以輕鬆活潑的方式面對面交流。

台北文學季3月份的講座、走讀活動，即日起民眾可於官網報名參加（http：／／literature.festival.taipei／2020），現場也將保留部分名額，此外，文學主題特展「給L作家的一封信」活動，可在即日起至3月15日至微貳獨冊、胡思二手書店、紀州庵文學森林等三家書店設置的文學郵筒投遞。

(中時 )